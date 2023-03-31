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Ночная атака на Харьков: враг бил ракетами и задействовал "Шахеды"

Всего за сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Оккупанты последнее время активно начали применять дроны и ракетами именно ночью, атакую мирные города Украины. Так ночью противник совершил 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре Харькова. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Ночная атака на Харьков: враг бил ракетами и задействовал "Шахеды"

ЗРК С-300. Фото: из открытых источников

"За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня", – отмечается в сводке.


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В Генштабе отмечают, страна-агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. Ночью, с применением ЗРК С-300 противником было осуществлено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харьков. Для нанесения авиационных ударов, задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники.

Украинские защитники также отметили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

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