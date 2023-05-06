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Ночная атака дронов-камикадзе: в ВСУ рассказали, как сработала ПВО

Россия запустила ночью семь дронов-камикадзе Shahed, все они были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской областей

сегодня, 10:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Враг продолжает ночной террор украинцев, устраивая все новые и новые атаки с использованием ракет и дронов. Так 6 мая российские оккупанты совершили очередную попытку атаковать Украину дронами-камикадзе типа"Shahed". Враг запустил семь целей из района Азовского моря. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. 

Ночная атака дронов-камикадзе: в ВСУ рассказали, как сработала ПВО

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

По его словам, все вражеские БпЛА были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской областей.


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"Воздушное командование "Восток" отработало. Сегодня имеем 100% реализацию сбитых "Шахедов", — сказал Игнат. 

Он также добавил, что российские захватчики применяли системы С-300, ракеты которых летят по баллистической траектории.

"Против них нужно вооружение, которое у нас уже начинает появляться. Но против С-300 лучший прием – это уничтожить их на земле, откуда их запускают. В принципе их можно достать, не так далеко они находятся", — добавил Юрий Игнат.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.




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Источник: https://www.youtube.com/live/PMlmW64xFjg?feature=share
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