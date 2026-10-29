Ночь тревоги над Москвой: столицу РФ атаковало рекордное количество беспилотников

Власти Москвы заявили о масштабной атаке беспилотников на российскую столицу и Подмосковье. По словам мэра Сергея Собянина, с вечера среды до утра четверга в направлении Московского региона летели 613 БПЛА. Значительную часть аппаратов, утверждает он, удалось обезвредить на дальних подступах.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Согласно заявлениям Собянина, 231 беспилотник был уничтожен при подлёте к Москве. При этом в течение ночи мэр регулярно публиковал сообщения о новых перехватах. К пяти утра власти насчитали 109 дронов, якобы направлявшихся непосредственно к столице с начала суток.

Атака отразилась и на работе гражданской авиации. Росавиация вводила ограничения на приём и отправку самолётов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Ограничения в "Жуковском" вскоре сняли, тогда как два других аэропорта продолжили принимать воздушные суда по согласованию. Кроме того, два самолёта, следовавших из Турции в Москву, развернули из-за ограничений во "Внуково".

По данным Telegram-канала Astra, вечером в районе Наро-Фоминска, примерно в 56 километрах от Москвы, прозвучали три взрыва. Ещё несколько взрывов, как утверждает канал, были слышны в направлении Калужской области.

В сообщениях о перехватах Собянин неоднократно отмечал, что экстренные службы работают в местах падения обломков. Однако подробной информации о возможных разрушениях, пострадавших или других последствиях российские власти не предоставили.

Заявленные масштабы атаки и количество уничтоженных аппаратов независимо подтвердить по приведённым сообщениям невозможно.

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