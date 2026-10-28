В Москве снова заговорили об эскалации: что Кремль скрывает за угрозами

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова об эскалации войны вызывает вопрос о настоящих намерениях Кремля. Речь идет о подготовке к новому обострению, пытается ли Москва усилить давление на Украину и Запад перед переговорами? Три модели искусственного интеллекта дали свои объяснения.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что заявления Лаврова могут являться попыткой переложить ответственность за обострение на Украину и Запад, а также оправдать дальнейшие военные действия России. Такая риторика может стать инструментом давления в преддверии дипломатических контактов: Кремль демонстрирует жесткость и пытается заставить партнеров Украины считаться со своими требованиями.

Несмотря на возобновление переговоров, Россия может не отказываться от своих целей и параллельно усиливать военное давление, чтобы получить более выгодные условия. В то же время, само заявление Лаврова не доказывает, что Москва готовит конкретную новую операцию. Рассчитывать, что переговоры автоматически остановят боевые действия не стоит.

По мнению Grok, по заявлению Лаврова стоит демонстрация силы на фоне разговоров о переговорах с Дональдом Трампом. Кремль хочет показать, что не считает себя слабым и не спешит уступать. Такая риторика может создавать впечатление, что без уступок Украины и Запада ситуация может ухудшиться.

Чат-бот предполагает, что Россия может готовить не масштабное наступление, а ужесточение ударов по энергетике и логистике, чтобы добиться более выгодных условий за столом переговоров. Модель ИИ также отмечает, что Москва публично не признает трудности, связанные с потерями и экономическими последствиями санкций.

DeepSeek трактует заявление Лаврова как дипломатический маневр, призванный не допустить впечатления, что Россия стала более уступчивой на фоне разговоров о переговорах. По мнению чат-бота, Кремль стремится сохранить жесткий образ и одновременно давить на Европу и США.

Модель ИИ также выдвигает предположение, что российские угрозы могут компенсировать проблемы оборонного производства и нехватку реальных ресурсов. Среди возможных целей заявления чат-бот называет попытки повлиять на участие Европы в переговорах и сдержать передачу Украине дальнобойного оружия, в частности, ракет Tomahawk. По его мнению, Лавров не анонсирует новое наступление, а пытается усилить позиции Москвы перед дипломатическими контактами.

Все три чата рассматривают заявление Лаврова как возможный инструмент давления и попытку России сохранить жесткую позицию на фоне переговоров. Отличия — в акцентах: ChatGPT отмечает оправдание продолжения войны, Grok предполагает усиление ударов по энергетике и логистике, а DeepSeek — давление на Европу и США и возможные проблемы с ресурсами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Украине Путин будет пытаться уничтожить.



