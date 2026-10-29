Ніч тривоги над Москвою: столицю РФ атакувала рекордна кількість безпілотників

Влада Москви заявила про масштабну атаку безпілотників на російську столицю та Підмосков'я. За словами мера Сергія Собяніна, з вечора середи до ранку четверга у напрямку Московського регіону летіло 613 БПЛА. Значну частину апаратів, стверджує він, вдалося знешкодити на далеких підступах.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

Згідно з заявами Собяніна, 231 безпілотник було знищено під час підльоту до Москви. При цьому протягом ночі мер регулярно публікував повідомлення про нові перехоплення. До п'ятої ранку влада нарахувала 109 дронів, які нібито прямували безпосередньо до столиці з початку доби.

Атака позначилася на роботі цивільної авіації. Росавіація вводила обмеження на прийом та відправлення літаків в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Обмеження в "Жуковському" незабаром зняли, тоді як два інші аеропорти продовжили приймати повітряні судна за погодженням. Крім того, два літаки, які прямували з Туреччини до Москви, розгорнули через обмеження у "Внуково".

За даними Telegram-каналу Astra, увечері в районі Наро-Фомінська, приблизно за 56 кілометрів від Москви, пролунали три вибухи. Ще кілька вибухів, як стверджує канал, було чути у напрямі Калузької області.

У повідомленнях про перехоплення Собянін неодноразово зазначав, що екстрені служби працюють у місцях падіння уламків. Проте докладної інформації про можливі руйнування, постраждалі або інші наслідки російська влада не надала.

Заявлені масштаби атаки та кількість знищених апаратів незалежно підтвердити за наведеними повідомленнями неможливо.

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