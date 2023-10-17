Никакой паузы в контрнаступлении не будет – кому станет сложнее с приходом холодов

Сегодня на первое место вышли сообщения о об активизации россиян под Авдеевкой и Купянском. Но при этом контрнаступление ВСУ до сих пор продолжается. И украинские войска не только сдерживают россиян на востоке, но и сами наступают. Остановят ли холода украинское контрнаступление? Наступит ли пауза в войне на время холодов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Армии РФ нужна пауза, чтобы "перезарядиться" и ударить с новой силой

Военный эксперт Роман Свитан в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что холода не должны остановить украинское контрнаступление. Несмотря на то, что продвигаться вперед украинской армии становится проблематично, ведь начинается сезон дождей, двигаться все равно нужно, потому что россияне не должны получить передышку в войне, чтобы "перезарядиться", а затем ударить с новой силой. Поэтому Украина не должна этого допустить.

По мнению эксперта, сезонная смена погоды в большей мере выгодна Украине.

"Дома и стены помогают, и дожди в том числе", — отметил Свитан.

Он отметил, не стоит думать, что, если россияне активизировались, то у них все хорошо и нужно паниковать. На самом деле на всем фронте у оккупантов серьезные проблемы. ВС РФ несут потери личного состава, настроения у россиян "упаднические".

"За полтора года они понесли очень большие потери… В действительности в оккупационных войсках серьезная усталость от ведения боевых действий… там понимают бесперспективность выполнения боевых задач. Их реально надо менять на свежие части. Как раз в Донецк под Авдеевку завозятся свежие части, в том числе из Донецка", — прокомментировал Свитан.

Изменение погоды влияет сразу на две стороны – как на украинских защитников, так и на российских оккупантов

Военный эксперт Денис Попович в эфире телеканала Freedom признал, что ухудшение погодных условий действительно скажется на ситуации на фронте.

"Погодный фактор имеет свое влияние, прежде всего, в части использования тяжелой техники. Если пойдут дожди, то там в грязи, конечно же, оперировать тяжелой техникой намного сложнее, чем на сухой почве. Однако пехотные бои по большей части у нас продолжаются на юге, и использование техники и без того ограничено. Но пехота может передвигаться там, где не передвигается техника. Поэтому я не думаю, что наступление на юге полностью прекратится", — считает Денис Попович.

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