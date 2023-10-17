Никакой паузы в контрнаступлении не будет – кому станет сложнее с приходом холодов

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Кравцев Сергей
Сегодня на первое место вышли сообщения о об активизации россиян под Авдеевкой и Купянском. Но при этом контрнаступление ВСУ до сих пор продолжается. И украинские войска не только сдерживают россиян на востоке, но и сами наступают. Остановят ли холода украинское контрнаступление? Наступит ли пауза в войне на время холодов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Роман Свитан в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что холода не должны остановить украинское контрнаступление. Несмотря на то, что продвигаться вперед украинской армии становится проблематично, ведь начинается сезон дождей, двигаться все равно нужно, потому что россияне не должны получить передышку в войне, чтобы "перезарядиться", а затем ударить с новой силой. Поэтому Украина не должна этого допустить.
По мнению эксперта, сезонная смена погоды в большей мере выгодна Украине.
Он отметил, не стоит думать, что, если россияне активизировались, то у них все хорошо и нужно паниковать. На самом деле на всем фронте у оккупантов серьезные проблемы. ВС РФ несут потери личного состава, настроения у россиян "упаднические".
Военный эксперт Денис Попович в эфире телеканала Freedom признал, что ухудшение погодных условий действительно скажется на ситуации на фронте.
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