Никаких иллюзий не должно быть: в США предупредили Украину о страшном приказе Путина

Рассчитывать на скорую смену позиции Кремля и прекращение войны в ближайшие месяцы не стоит. Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей по отношению к Украине и может попытаться использовать предстоящую зиму для нового давления. Такое мнение высказал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

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По его словам, последние переговорные контакты не продемонстрировали готовность Кремля к реальному компромиссу. Волкер считает, что стратегическая цель российского руководства остается неизменной.

"Путин не отступил ни на шаг и не собирается. Так что иллюзий быть не должно. Цель Путина — ликвидировать Украину как суверенное независимое государство и покорить ее как часть Российской империи", — заявил дипломат.

В то же время, Украина, по его убеждению, правильно демонстрирует готовность к переговорам и прекращению огня, чтобы Москва не могла переложить на Киев ответственность за продолжение боевых действий. Тем не менее, Волкер сомневается, что Кремль сейчас действительно заинтересован в договоренности.

"Никто не должен думать, что Путин действительно собирается договориться о прекращении войны. Этого не будет", — подчеркнул он.

Одним из самых эффективных инструментов давления на Россию Волкер назвал украинские дальнобойные удары по нефтяному сектору и военной инфраструктуре, которые увеличивают экономическую цену продолжения войны. При этом он считает, что Вашингтон пока не оказывает достаточного давления на Кремль.

"Я не думаю, что Путин будет готов к прекращению огня к этой зиме. Он захочет использовать зиму, чтобы посмотреть, чего сможет добиться. В конце концов ему это не удастся. И в следующем году, думаю, у нас будет больше шансов на прекращение огня", — спрогнозировал Волкер.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин перенес одно из главных внешнеполитических мер Кремля из Сочи в Москву на фоне усиления украинских дальнобойных ударов по территории РФ. По данным Financial Times, на смене места проведения ежегодного заседания Валдайского дискуссионного клуба настаивала служба безопасности Путина.