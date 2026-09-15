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Путін більше не відчувається у безпеці: на Заході розкрили інсайд про панічний наказ диктатора

Ключовий Валдайський форум перенесли із Сочі до Москви: за даними Financial Times, на цьому наполягала служба безпеки Путіна на тлі зростання далекобійних можливостей України

15 вересня 2026, 14:30
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Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін переніс один із головних зовнішньополітичних заходів Кремля із Сочі до Москви на тлі посилення українських далекобійних ударів по території РФ. За даними Financial Times, на зміні місця проведення щорічного засідання Валдайського дискусійного клубу наполягала служба безпеки Путіна.

Путін більше не відчувається у безпеці: на Заході розкрили інсайд про панічний наказ диктатора

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє видання із посиланням на чотири поінформовані джерела, форум запланований на кінець вересня — початок жовтня. Спочатку близько 120 учасників запросили до Сочі, однак згодом їх повідомили, що конференція відбудеться у Москві. Двоє співрозмовників FT пов'язують рішення саме з вимогами безпеки.

Зміна планів відбувається на тлі українських далекобійних атак по об'єктах на території Росії. Влітку під ударами опинялися нафтопереробні підприємства поблизу чорноморських курортів. За даними FT, минулого тижня удару також зазнав НПЗ неподалік міжнародного аеропорту Сочі, що призвело до перебоїв у роботі авіасполучення. 

Показово, що й сам Путін останнім часом значно рідше відвідує Сочі. За інформацією видання, після минулорічного Валдайського форуму він там не з'являвся, тоді як 2021 року, до початку повномасштабної війни проти України, приїжджав до міста 24 рази.

Financial Times вважає перенесення форуму ще одним свідченням того, що розвиток українських далекобійних можливостей дедалі сильніше впливає на безпекові рішення Кремля. За оцінкою видання, Україна вже має засоби, здатні уражати окремі енергетичні та логістичні цілі на відстані понад 3000 кілометрів. 

Валдайський форум має особливе значення для Кремля: традиційно Путін використовує його для представлення своїх зовнішньополітичних тез і проводить тривалу сесію запитань та відповідей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що корупційні скандали в Україні можуть стати інструментом для сил у Європі, які виступають проти подальшої підтримки Києва та займають проросійські позиції. Вони намагатимуться використовувати будь-які резонансні випадки, щоб підірвати довіру до України та поставити під сумнів необхідність подальшої допомоги.   



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