Нидерланды передали Украине первые истребители F-16: детали от министра обороны

Нидерланды осуществили первые поставки истребителей F-16 в Украину, о чем официально сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Я впервые могу официально объявить, что первые нидерландские F-16 поставлены в Украину. Это срочно нужно. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы авиации. Остальные 24 самолета появятся в ближайшие месяцы, – говорится в сообщении.

Военная помощь Украине

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи на 2,4 млрд долларов в рамках Инициативы о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности (USAI). В Пентагоне сообщили, что этот пакет обеспечит Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами, боеприпасами класса "воздух-земля" и укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

Соединенные Штаты Америки анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины в размере 7.9 миллиардов долларов. В составе этого пакета – дополнительная батарея системы противовоздушной обороны Patriot, перехватчики, беспилотники, крылатые авиабомбы JSOW, а также программа обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Германия в очередной раз предоставила Украине значительную военную помощь , в состав которой вошли вооружения и техника, финансируемые как из фондов федерального правительства, так и из составов Федеральных вооруженных сил. Этот пакет является частью более широкой поддержки Украины, направленной на усиление ее обороноспособности в противостоянии российской агрессии.

