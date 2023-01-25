Нидерланды хотят отправить танки Leopard 2 по Украине, хотя не имеют их

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна ведет переговоры с Германией, чтобы купить танки Leopard 2 и впоследствии отправить их на украинский фронт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото из открытых источников

Согласно реестрам вооружений ООН, Нидерланды не владеют танками Leopard 2. Правительство страны продало их Германии в 2018 и 2021 году. Однако на балансе министерства обороны Нидерландов стоят 18 боевых танков Leopard 2A6, арендуемых у Германии. Именно эти танки предлагает купить Марк Рютте.

"Если это поможет Нидерландам также поучаствовать, тогда мы готовы это сделать", — сказал премьер-министр Нидерландов, имея в виду принять участие в отправке танков Leopard 2 в Украину.

Как уверяет нидерландский политик, переговоры с Германией по этому вопросу продолжаются. Пока решение еще не принято, но Нидерланды выразили серьезность своих намерений.

"Мы сказали немцам, что готовы серьезно его рассмотреть", – говорит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Олаф Шольц официально заявил, что Германия передаст Украине танки Leopard 2. На такое решение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, похваливший Шольца и союзников. Кроме того свои критические комментарии высказал посол России в Берлине.

Также "Комментарии" писали о министра обороны Германии, который сказал, когда танки Leopard 2 попадут в Украину. По словам Борис Писториус отмечает, что сначала украинские военные должны пройти обучение по освоению танков.

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