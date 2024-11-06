Ни мира, ни перемирия: в ЕС намекнули, сколько еще продлится война в Украине

В Евросоюзе пока не ожидают, что в ближайшее время может завершиться война в Украине. подтверждением этого есть то, что послы Европейского Союза продлили военную учебную миссию ЕС для подготовки украинских военных. Она будет работать еще два года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в X сделал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что это решение позволит продолжить подготовку украинских военных, проходящую на территории 24 стран-участниц миссии.

За последние два года в рамках программы обучение прошли около 70 тысяч украинских военнослужащих, что стало важным вкладом ЕС в поддержку оборонного потенциала Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва считает, что завершить украинский "конфликт" в одну ночь нельзя. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, реагируя на предыдущие заявления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о желании положить конец в войне за 24 часа после своей победы на выборах.

Дмитрий Песков признал, что США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано – станет известно после января, когда Дональд Трамп официально возглавит Белый дом.

Также издание "Комментарии" сообщало – все недавние заявления Владимира Зеленского и Владимира Путина о переговорах говорят не о тупиковой ситуации, а как раз наоборот – о том, что мы приближаемся к переговорам. Эти заявления – информационно-политическая артподготовка к будущим переговорам. И Зеленский и Путин поднимают политические ставки перед будущими переговорами. Это давно известная стратегия переговоров. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу политолог, политический консультант Владимир Фесенко.



