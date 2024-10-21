Началась подготовка к переговорам: почему Украине не стоит бояться "Стамбула"

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Кравцев Сергей
Все недавние заявления Владимира Зеленского и Владимира Путина о переговорах говорят не о тупиковой ситуации, а как раз наоборот – о том, что мы приближаемся к переговорам. Эти заявления – информационно-политическая артподготовка к будущим переговорам. И Зеленский и Путин поднимают политические ставки перед будущими переговорами. Это давно известная стратегия переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу политолог, политический консультант Владимир Фесенко.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Политолог уверен, что сейчас мы гораздо ближе к мирным переговорам, чем, например, год назад или полгода назад.
Прокомментировал эксперт также неоднократные попытки Кремля возвратить Украину и Запада к так называемым Стамбульским соглашениям. Которые обсуждались в первые недели большой войны.
Владимир Фесенко прогнозирует, скорее всего, точно будет тупиковая ситуация в ключевых вопросах переговоров, в первую очередь – о статусе оккупированных территорий.
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