Началась подготовка к переговорам: почему Украине не стоит бояться "Стамбула"

Все недавние заявления Владимира Зеленского и Владимира Путина о переговорах говорят не о тупиковой ситуации, а как раз наоборот – о том, что мы приближаемся к переговорам. Эти заявления – информационно-политическая артподготовка к будущим переговорам. И Зеленский и Путин поднимают политические ставки перед будущими переговорами. Это давно известная стратегия переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Политолог уверен, что сейчас мы гораздо ближе к мирным переговорам, чем, например, год назад или полгода назад.

Прокомментировал эксперт также неоднократные попытки Кремля возвратить Украину и Запада к так называемым Стамбульским соглашениям. Которые обсуждались в первые недели большой войны.

"Если Путин хочет вернуться к Стамбулу, то надо это использовать в наших интересах. Не надо этого бояться. Пусть тогда Россия отменяет аннексию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Эта аннексия противоречит предварительным договоренностям, которые были в Стамбуле. И так далее по целому ряду других пунктов. Надо использовать тактику Айкидо, и предложения Путина обратить против него", – считает эксперт.

Владимир Фесенко прогнозирует, скорее всего, точно будет тупиковая ситуация в ключевых вопросах переговоров, в первую очередь – о статусе оккупированных территорий.

"И там, где будет тупиковая ситуация, там договориться не удастся. Договариваться будут по тем вопросам, по которым можно будет договориться – прекращение огня, обмен пленными всех на всех, и некоторые другие технические вопросы. Обе стороны сейчас готовятся к будущим переговорам, пытаясь максимально усилить свои позиции. Именно на это направлен "План победы" президента Зеленского, и его призывы к союзникам усилить давление на Путина и поддержку Украины. А Путин пытается усилить свои позиции перед будущими переговорами наступлением на Донбассе", – отметил политолог.

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