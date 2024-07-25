Невероятный успех: украинские военные, несмотря на отсутствие приказа, вырвались из окружения

Украинские бойцы 31 отдельной механизированной бригады сумели успешно вырваться из оцепления возле села Прогресс, что в Донецкой области, отмечают аналитики DeepState.

Война в Украине

"Вчера севернее Прогресса был крайне динамичный и напряженный день. Около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1 и 3 батальонов попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказ на прорыв, поэтому находившийся в том личный состав районе, поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем", — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что с помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, военные из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из оцепления в полном составе.

"Это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу оцепления", — отметили аналитики.

DeepState пишет, что 31 и 47 ОМБр остаются на том участке "главными столбами" обороны. Аналитики уверены, что этот случай должен стать напоминанием для многих командиров не пренебрегать личным составом и доверять сержантскому и офицерскому составу, который находится на непосредственной линии столкновения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с огромной вероятностью сотни украинских защитников оцеплены возле села Прогресс на востоке Украины. При этом "приказа по выходу нет", сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Но этот приказ может поступить вскоре, поскольку политика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского состоит в том, что его войска никогда не должны сражаться до последнего человека.





