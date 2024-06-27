Неутешительные новости с фронта: стало известно, где враг продавил оборону ВСУ и продвинулся вперед

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Ткачик Олеся
Российские оккупационные войска достигли продвижения на Старомихайловском направлении фронта на двух участках, заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.
Война в Украине
По его словам, россияне используют тактику давления количеством, что иногда приводит к критическим последствиям для украинских сил обороны. При этом эксперт отметил, что количество иногда переходит в качество. Такое продавливание нашего фронта может иметь очень опасные последствия, предупредил Лакийчук.
Эксперт также напомнил о тяжелых боях на Купянско-Лиманском направлении. По его словам, это направление можно считать второстепенным, но то, что оно является вспомогательным ударом, не означает, что бои там менее жестокие и менее ожесточенные. Лакийчук отметил, что враг продолжает пытаться разделить наши оборонные группировки пополам с целью их дальнейшего разгрома, но пока серьезного успеха не добился.
Напомним, портал "Комментарии" также рассказывал о тревожной ситуации в Торецком направлении. На прошлой неделе оккупанты совершили успешное наступление на Торецк, что стало возможным из-за неслаженности во время ротации украинских сил на Торецком плацдарме. В результате, россияне смогли продвинуться на 2 км вглубь украинских позиций без значительных потерь, что нетипично для таких операций.
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