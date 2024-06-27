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Неутешительные новости с фронта: стало известно, где враг продавил оборону ВСУ и продвинулся вперед

Продавливание врагом обороны ВСУ может иметь очень опасные последствия, заявил в эфире «Эспрессо» военный эксперт Павел Лакийчук

27 июня 2024, 13:26 comments3265
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Ткачик Олеся
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Российские оккупационные войска достигли продвижения на Старомихайловском направлении фронта на двух участках, заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Неутешительные новости с фронта: стало известно, где враг продавил оборону ВСУ и продвинулся вперед

Война в Украине

"Если говорить, что ситуация без изменений, то это свидетельствует, что ситуация остается тяжелой... Сегодня имеем не очень утешительные новости южнее — это бывшее Марьянское направление, иначе — Старомихайловское, где враг имеет продвижение еще на двух участках", – заявил эксперт.

По его словам, россияне используют тактику давления количеством, что иногда приводит к критическим последствиям для украинских сил обороны. При этом эксперт отметил, что количество иногда переходит в качество. Такое продавливание нашего фронта может иметь очень опасные последствия, предупредил Лакийчук.

Эксперт также напомнил о тяжелых боях на Купянско-Лиманском направлении. По его словам, это направление можно считать второстепенным, но то, что оно является вспомогательным ударом, не означает, что бои там менее жестокие и менее ожесточенные. Лакийчук отметил, что враг продолжает пытаться разделить наши оборонные группировки пополам с целью их дальнейшего разгрома, но пока серьезного успеха не добился.

Напомним, портал "Комментарии" также рассказывал о тревожной ситуации в Торецком направлении. На прошлой неделе оккупанты совершили успешное наступление на Торецк, что стало возможным из-за неслаженности во время ротации украинских сил на Торецком плацдарме. В результате, россияне смогли продвинуться на 2 км вглубь украинских позиций без значительных потерь, что нетипично для таких операций.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vorog-prosuvaetsya-na-staromikhaylivskomu-napryamku-ta-pragne-rozdiliti-sili-oboroni-na-kupyansko-limanskomu-viyskoviy-ekspert-lakiychuk
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