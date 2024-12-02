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Неутешительная ситуация: в Раде огорчили прогнозом по количеству ветеранов

С учетом нынешней демографической ситуации количество ветеранов составит примерно 25% населения

сегодня, 15:15
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Кравцев Сергей

На сегодняшний день в Украине насчитывается почти миллион ветеранов, а в будущем их количество может достигнуть 5 млн. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявила нардеп Ирина Никорак. 

Неутешительная ситуация: в Раде огорчили прогнозом по количеству ветеранов

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"По состоянию на сейчас у нас есть уже почти миллион ветеранов, участников боевых действий, начиная с 2014 года. В перспективе следующих лет и опираясь на прогнозы Министерства ветеранов, у нас может быть 4-5 млн ветеранов, вместе с членами семей погибших и без вести пропавших", — отметила Ирина Никорак.

По ее словам, с учетом нынешней демографической ситуации это будет составлять примерно 20-25% населения.

"А это означает, что нам нужно хорошо подумать, как подготовить общество к адаптации ветерана, а не говорить о том, что нам надо реинтегрировать ветерана. Это важнейший вопрос", — добавила нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько ветеранов считает, что государство не выполняет свои обязанности перед ними: цифра поражает.                                                                                                       

Также издание "Комментарии" сообщало – Кабинет Министров Украины принял два законопроекта, направленных на поддержку ветеранов и чествования героизма украинских защитников. Одним из ключевых решений является значительное увеличение компенсаций семьям погибших гражданских защитников. Также правительство акцентирует внимание на развитии ветеранского спорта, как важного инструмента реабилитации. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.




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