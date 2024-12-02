Неутешительная ситуация: в Раде огорчили прогнозом по количеству ветеранов

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день в Украине насчитывается почти миллион ветеранов, а в будущем их количество может достигнуть 5 млн. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявила нардеп Ирина Никорак.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По ее словам, с учетом нынешней демографической ситуации это будет составлять примерно 20-25% населения.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Кабинет Министров Украины принял два законопроекта, направленных на поддержку ветеранов и чествования героизма украинских защитников. Одним из ключевых решений является значительное увеличение компенсаций семьям погибших гражданских защитников. Также правительство акцентирует внимание на развитии ветеранского спорта, как важного инструмента реабилитации. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
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