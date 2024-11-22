Правительство Украины утвердило новые инициативы в поддержку ветеранов: о чем идет речь

Кабинет Министров Украины принял два законопроекта, направленных на поддержку ветеранов и чествования героизма украинских защитников. Одним из ключевых решений является значительное увеличение компенсаций семьям погибших гражданских защитников. Также правительство акцентирует внимание на развитии ветеранского спорта, как важного инструмента реабилитации. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Увеличение компенсаций семьям погибших

Первый из утвержденных законопроектов касается пересмотра выплат семьям погибших защитников Украины. Как отметил Премьер-министр Денис Шмигаль, ранее для семей погибших граждан, защищавших государство, предполагалась компенсация в размере 1,9 млн грн. Теперь правительство предлагает существенное увеличение этой суммы до 15 млн. грн.

"В начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц. Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн. грн. Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо", — отметил глава правительства.

Развитие ветеранского спорта

Второй законопроект направлен на усиление развития ветеранского спорта. Это направление, по словам Дениса Шмыгаля, является ключевым в процессах реабилитации и социальной адаптации защитников.

"Усиливаем способность Минветеранов в этом направлении и использование существующей сети спортивных заведений для ветеранов", — отметил Премьер-министр.

Комплексная ветеранская политика

Денис Шмигаль подчеркнул, что "Политика героев" является частью Плана внутренней устойчивости, представленного Президентом Владимиром Зеленским. В рамках этого плана правительство работает над разработкой дополнительных программ по поддержке ветеранов.

"Наша общая обязанность создать для ветеранов широкое пространство возможностей и достойно почтить их подвиг и храбрость. Новая ветеранская политика — это внимание и уважение каждого защитника и защитницы", — подчеркнул глава Правительства.

Бюджетные инициативы для ветеранов

В следующем году правительство предусмотрело 10,5 млрд грн на ветеранские программы. Из этой суммы будут финансироваться проекты по предоставлению жилья для ветеранов и их семей. Ожидается, что 4,5 тысячи семей получат новые дома уже в следующем году.

Кроме того, правительство продолжает реализацию программ льготной ипотеки через есть Обитель, благодаря которой ветераны имеют доступ к доступному жилью. По программе грантов есть работа уже создано более 1100 ветеранских бизнесов, что способствует развитию предпринимательской активности среди бывших военных.

Медицинское обеспечение и адаптация

Уже сейчас программой бесплатного зубопротезирования и зуболечения воспользовалось 7 тысяч ветеранов. В 2025 году планируется расширение пакета медицинских услуг для защитников, что позволит значительно улучшить их доступ к качественному лечению.

Также правительство вводит сервис "помощник ветерана", нацеленный на поддержку ветеранов при адаптации к мирной жизни. Для реализации этой инициативы в бюджете предусмотрено около 3 млрд грн.