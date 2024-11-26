Сколько ветеранов считает, что государство не выполняет свои обязанности перед ними: цифра поражает

Почти 70% украинских ветеранов выражают желание заниматься предпринимательством, при этом более половины из них нуждаются в материальной помощи. Однако подавляющее большинство ветеранов считают, что государство не выполняет своих обязательств и решить эту проблему возможно только через переход от системы пожизненного содержания к созданию условий для их экономической активности. Об этом сообщила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает РБК-Украина.

Украинские ветераны (фото из открытых источников)

Шуляк отметила, что новая ветеранская политика должна быть ориентирована на современные стандарты НАТО, в частности, обеспечение физической и ментальной реабилитации ветеранов, а также поддержку их экономической активности. Она подчеркнула, что ветеран должен быть равноправным членом общества, способным реализовать себя в бизнесе или карьере, платить налоги и создавать рабочие места.

Согласно исследованиям, половина ветеранов имела официальное трудоустройство к мобилизации, поэтому по возвращении они нуждаются в поддержке адаптации к гражданской жизни. Это подразумевает получение новых специальностей, участие в программах поддержки предпринимательства и создание собственного бизнеса.

Елена Шуляк сообщила, что на вопрос о желании заниматься собственным делом положительно ответили 68,8% ветеранов, 9,9% выбрали вариант "Мне лучше быть наемным работником", а 9,4% уже имеют собственный бизнес. Только 7,9% респондентов выразили нежелание заниматься предпринимательством.

Шуляк также отметила, что в Верховной Раде ожидает принятие во втором чтении законопроекта о ветеранском предпринимательстве №10258. Этот документ предусматривает налоговые стимулы, налоговые каникулы и компенсацию ставок по кредитам, что может увеличить количество ветеранских бизнесов по меньшей мере на треть.

Среди основных проблем ветеранов остается материальная поддержка — 60% опрошенных в ней нуждаются, однако 43% считают, что государство оказывает ее недостаточно или вообще отказывает. Медицинскими услугами недовольны 47% респондентов, а 53% отметили, что государство скорее не выполняет свои обязанности, еще 26,9% уверены, что не выполняет их совсем. Только 1% ветеранов считает, что государство полностью справляется со своими обязательствами.

По мнению Шуляка, эти данные свидетельствуют о необходимости немедленного реформирования ветеранской политики, которая должна стать одним из приоритетов государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шмигаль рассказал, на какую господдержку могут рассчитывать ветераны войны с Россией.