Неуседа рассказал, какая надежда появилась в Европе по войне в Украине

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Кравцев Сергей
Европейские лидеры все более согласны с тем, что Россию нужно победить в Украине. В ином случае война может грозить странам ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников
По его словам, в Европе нет ни одного лидера, кроме премьера Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, которые бы доверяли российскому диктатору.
Науседа подчеркнул, что Москва бросает вызов всем демократиям в Европе. Под угрозой Германия, Франция, Испания и даже Португалия, которая находится довольно далеко от линии фронта.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Украину заявил, что российский диктатор Владимир Путин больше всего боится демократии, потому и начал войну против нашей страны. Лишь поражение России в ее захватнической войне против Украины может свергнуть диктатуру Владимира Путина и помочь самим россиянам, считает издание Politico. Согласны ли с данными утверждениями? Почему, если Запад это понимает, он не предоставляет Украине достаточно и вовремя того, что поможет нам одолеть агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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