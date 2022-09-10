Нет поводов для паники: гауляйтер Ганчев призвал жителей Харьковщины эвакуироваться в РФ

Как передает портал "Комментарии", коллаборанты, а также пропагандисты на временно захваченных территориях Харьковской области пытаются делать вид, что ситуация контролируемая и российские войска дают отпор ВСУ во время контрнаступления. Вот только все не совсем так и подтверждением этого есть видеообращение так называемого главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, который призвал жителей временно оккупированной части Харьковщины эвакуироваться в Россию.

Так называемый глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Фото: из открытых источников

При этом российский гауляйтер жалуется на удары ВСУ и обреченно отмечает, что российские войска на сегодняшний день ничего не могут сделать с наступлением украинской армии. Поэтому единственным выходом в сложившейся ситуации есть эвакуация на территорию РФ.

Виталий Ганчев предупредил, что российские спецслужбы, пограничники оповещены о возможном массовом наплыве гражданского населения с территории Харьковской области, поэтому будут способствовать быстрому переходу украинцев через границу.

"Я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий. Те поселки, которые находятся под обстрелом вооруженных формирований Украины в скором времени будут освобождены, но пока важно сохранить жизни и здоровье людей. Еще раз вам говорю – оставить свои дома", – грозится Ганчев.

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Также издание "Комментарии" сообщало - правящая партия российского диктатора Путина "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" на оккупированных территориях Украины.

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