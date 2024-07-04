Непутевые командиры сами «уничтожают» подразделения и допускают потерю позиций: о чем речь

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Ткачик Олеся
Военный Александр Карпьюк рассказал о проблеме, которая есть на фронте, а именно то, что некоторые командиры не способны оценить боеспособность своих бойцов.
Война в Украине
Далее подразделение начинают пополнять кое-кем, то есть приходящие тыловые военные уже не могут воевать, как "рексы". При этом следующий состав подразделения уже по боеспособности ниже, чем был предыдущий, который без ума использовали, думая, что постоянно будет пополнение бойцами такого же качества.
По его словам, на некоторых участках адекватные командиры берегущие личный состав просто понемногу отступают, потому что понимают что нет людей и качества этих людей, чтобы отбивать позиции назад.
По его мнению, повышение КПД подразделений должно быть посредством улучшения координации, более эффективного использования огневых средств и понимания реальных возможностей своего подразделения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о критической ситуации на Угледарском направлении.
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