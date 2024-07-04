Непутевые командиры сами «уничтожают» подразделения и допускают потерю позиций: о чем речь

Военный Александр Карпьюк рассказал о проблеме, которая есть на фронте, а именно то, что некоторые командиры не способны оценить боеспособность своих бойцов.

Война в Украине

"Командир получает пополнение, мотивированные ребята, рексы, все гуд. Начинается работа, рексы идут хоть в огонь, хоть в штурм и командир начинает их использовать, чтобы давать наверх результаты. Повышение активности подразделения приводит к быстрому повышению количества раненых/погибших", — отмечает военный.

Далее подразделение начинают пополнять кое-кем, то есть приходящие тыловые военные уже не могут воевать, как "рексы". При этом следующий состав подразделения уже по боеспособности ниже, чем был предыдущий, который без ума использовали, думая, что постоянно будет пополнение бойцами такого же качества.

Через несколько месяцев таких итераций подразделение деградирует и не может держать участок. Он и по человеческому качеству, и по мотивированности очень отличается от предыдущего состава. Особенно по демотивированности. Но командиры продолжают нарезать им задачи как "рексам". Результат – потерянные позиции", — заявил военный.

По его словам, на некоторых участках адекватные командиры берегущие личный состав просто понемногу отступают, потому что понимают что нет людей и качества этих людей, чтобы отбивать позиции назад.

"И да, надо наконец-то напомнить некоторым командирам, что человеческий ресурс исчерпывается. Вы можете ху*сосить свое подразделение сколько угодно, но другого у вас нет. И если вы про*бете этих в тупорылых задачах – то следующая итерация будет еще хуже. Но еще и без боевого опыта", – подчеркнул Карпюк.

По его мнению, повышение КПД подразделений должно быть посредством улучшения координации, более эффективного использования огневых средств и понимания реальных возможностей своего подразделения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о критической ситуации на Угледарском направлении.



