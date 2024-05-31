"Нептуны" попали точно в цель: в Генштабе рассказали о поражении важных объектов в РФ

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетами "Нептун" в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.
Взрывы. Фото: из открытых источников
Военные сообщили, что поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".
Сообщается, что результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания, точность поражения целей пока доразведывается.
Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны Украины. В частности, ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.
В Генштабе подчеркнули, что так называемая "современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против украинских ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии РФ.
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