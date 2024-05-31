"Нептуны" попали точно в цель: в Генштабе рассказали о поражении важных объектов в РФ

Как передает портал "Комментарии", Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетами "Нептун" в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.

Взрывы. Фото: из открытых источников

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта „Кавказ", что в Краснодарском крае России. Это произошло в начале суток 31 мая — на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора", – говорится в сообщении.

Военные сообщили, что поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".

Сообщается, что результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания, точность поражения целей пока доразведывается.

Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны Украины. В частности, ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

В Генштабе подчеркнули, что так называемая "современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против украинских ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии РФ.

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