Непрекращающиеся обстрелы Украины: на что теперь делает ставку Путин – как реагирует Запад

Во время вечернего обращения 24 ноября, когда исполнилось 9 месяцев с начала широкомасштабной российской агрессии, президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что Россия при нынешних ее руководителях деградировала либо до энергетического террора, либо до артиллерийского, либо до ракетного. Обстрелы Херсона он назвал местью за деоккупацию этого города. Также рассказал о ситуации на фронтах, включая энергетический. Что можно сказать о последних действиях России и противодействии со стороны Украины и цивилизованного мира? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Стратегический расчет Кремля на психологический террор провален

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что за 9 месяцев с начала вторжения Россия сделала определенную работу над ошибками в своей военно-политической авантюре.

"В условиях неэффективности военных планов, командования, политико-информационного обеспечения войны на суше и на море, Россия увидела единственную брешь нашей обороны – воздушное пространство и уязвимость критической инфраструктуры (энергообъекты, мосты, базовые предприятия, АЭС и т.д.)", – поясняет эксперт.

По его словам, массовыми ракетными обстрелами украинской инфраструктуры РФ достигает несколько целей.

Во-первых, она сдвигает травмирующее внимание российской аудитории от ситуации потерь оккупированных территорий и своего личного состава (скоро достигнет 100 тысяч убитых, что по меркам многих военных аналитиков, является ощутимой катастрофой для так называемой "спецоперации"). Тем самым, отмечает Олег Постернак, Кремль как бы компенсирует военную катастрофу единственно "успешным" инструментом – воздушным террором и блэкаутом.

Во-вторых, продолжает он, РФ старается привязать ракетный обстрел к ощутимым военным, политическим, международным поражениям, в которые она попадает. Как-то – вытеснение россиян из Херсона, демарш против Лаврова на саммите G20, обыски СБУ в Киево-Печерской Лавре или признание РФ государством-террористом.

"Эти удары по российским позициям вызывают дикий рев раненого медведя, который мечется в агонии и готов ради мести для картинки даже использовать уже иссекаемое ракетное оружие по части позиций", – подчеркивает эксперт.

В-третьих, отмечает он, россияне думают, что нащупали психологическую уязвимость украинцев, рассчитывая, что блэкаут создает огромные повседневные трудности и тем самым произойдет перенос негатива на президента Зеленского и действия ВСУ.

"Однако на самом деле стратегический расчет на психологический террор провален, – уверен Олег Постернак. – Украинцы демонстрируют колоссальную национальную резистентность (от лат. resistentia – сопротивление, противодействие – прим. ред.) и устойчивость".

Россия, нанося удары по критической энергоструктуре Украины, сделала ставку на разрушение нашей экономики

По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, российское вторжение в Украину, задуманное Кремлем как блицкриг, в итоге трансформировалось в длинную и сложную войну на истощение. Войну, в которой главные действия ведутся не столько на линии фронта, сколько в тылу.

"В такого вида войнах проигрывают те страны, которые экономически не способны обеспечивать свои вооруженные силы. Именно поэтому РФ сегодня пытается разрушить украинские тылы. Создать гуманитарную катастрофу, когда большие массы населения покинут нашу страну или крупные города. Когда экономика деградирует. А наша экономика, несмотря на тяжелейшие потери, продолжает финансировать армию. Финансовая же помощь со стороны западных партнеров идет на социальные статьи расходов", – рассказывает Руслан Бортник.

Так что, продолжает он, Россия, нанося удары по критической энергоструктуре Украины, сделала ставку на разрушение нашей экономики, на создание паники и депрессии у населения.

некоторыми национальными парламентами. Очевидно, что это станет поводом для введения новых санкций – и в ЕС уже обсуждают их". "Скорее всего, такого рода атаки продолжатся, – прогнозирует эксперт. – Конечно, мировое сообщество, особенно США и Европа, категорически осуждают подобные варварские методы ведения войны. И именно нанесение ударов по украинской гражданской, энергетической инфраструктуре стало одной из причин признания России страной-спонсором терроризма Европейским парламентом

Руслан Бортник подчеркивает, что репутация РФ разрушена, ее попытки апеллировать к неким позитивно воспринимающимся идеалам (деколонизация, традиционные консервативные ценности) уже далеко не так действуют на страны третьего мира, как ранее. И из-за варварства России в Украине, и из-за ее попыток спровоцировать продовольственный кризис.

"Изначально война шла на принуждение украинской власти к капитуляции. Потом – на разрушение украинского государства. Сегодня же она приобрела характер тотальной войны, – поясняет эксперт. – Та идет на разрушение всего живого, функционирующего на территории Украины. Не сумев добиться военной победы, не сумев сломить или захватить Украину, Россия теперь пытается разрушить нашу страну, сделать ее непригодной для жизни. Но мы обязательно выстоим – победим".

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