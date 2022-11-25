Непрекращающиеся обстрелы Украины: на что теперь делает ставку Путин – как реагирует Запад

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Кравцев Сергей
Во время вечернего обращения 24 ноября, когда исполнилось 9 месяцев с начала широкомасштабной российской агрессии, президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что Россия при нынешних ее руководителях деградировала либо до энергетического террора, либо до артиллерийского, либо до ракетного. Обстрелы Херсона он назвал местью за деоккупацию этого города. Также рассказал о ситуации на фронтах, включая энергетический. Что можно сказать о последних действиях России и противодействии со стороны Украины и цивилизованного мира? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Обстрел. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что за 9 месяцев с начала вторжения Россия сделала определенную работу над ошибками в своей военно-политической авантюре.
По его словам, массовыми ракетными обстрелами украинской инфраструктуры РФ достигает несколько целей.
Во-первых, она сдвигает травмирующее внимание российской аудитории от ситуации потерь оккупированных территорий и своего личного состава (скоро достигнет 100 тысяч убитых, что по меркам многих военных аналитиков, является ощутимой катастрофой для так называемой "спецоперации"). Тем самым, отмечает Олег Постернак, Кремль как бы компенсирует военную катастрофу единственно "успешным" инструментом – воздушным террором и блэкаутом.
Во-вторых, продолжает он, РФ старается привязать ракетный обстрел к ощутимым военным, политическим, международным поражениям, в которые она попадает. Как-то – вытеснение россиян из Херсона, демарш против Лаврова на саммите G20, обыски СБУ в Киево-Печерской Лавре или признание РФ государством-террористом.
В-третьих, отмечает он, россияне думают, что нащупали психологическую уязвимость украинцев, рассчитывая, что блэкаут создает огромные повседневные трудности и тем самым произойдет перенос негатива на президента Зеленского и действия ВСУ.
По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, российское вторжение в Украину, задуманное Кремлем как блицкриг, в итоге трансформировалось в длинную и сложную войну на истощение. Войну, в которой главные действия ведутся не столько на линии фронта, сколько в тылу.
Так что, продолжает он, Россия, нанося удары по критической энергоструктуре Украины, сделала ставку на разрушение нашей экономики, на создание паники и депрессии у населения.
Руслан Бортник подчеркивает, что репутация РФ разрушена, ее попытки апеллировать к неким позитивно воспринимающимся идеалам (деколонизация, традиционные консервативные ценности) уже далеко не так действуют на страны третьего мира, как ранее. И из-за варварства России в Украине, и из-за ее попыток спровоцировать продовольственный кризис.
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