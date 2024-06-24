Неожиданный поворот: кто скрыто тормозит обучение пилотов на F-16: СМИ раскрыли детали

Ситуация с подготовкой украинских пилотов на F-16 свидетельствует, что Белый дом тихонько саботирует по мере усиления авиационной составляющей ВСУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Kyiv Post.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на "хорошо осведомленный" источник в правительстве США, издание утверждает, что Украина имеет 30 пилотов с квалификацией, достаточной для участия в тренировочной программе F-16 в США. Однако совместными усилиями США и Европа в ближайшее время выпустят всего 15-20 украинских пилотов, обученных этому типу самолета. Это при том, что самих F-16 ожидается около 60 единиц в ближайшее время.

"Это ужасное соотношение количества экипажей и самолетов", – отмечает Kyiv Post.

Пентагон утверждает, что не может быстро научить многих украинских пилотов якобы за неимением тренировочных площадок – все уже загружены. По мнению авторов публикации, Вашингтон не мог не знать об этой ситуации, когда согласовался на поставки Украине истребителей F-16. И учитывая умение Пентагона планировать свои действия, при желании ситуацию можно было бы как-то разрешить.

"Возможно, эти неадекватные темпы подготовки пилотов являются причиной того, почему Зеленский объявил о соглашении по французскому истребителю. Макрон планирует доставить Mirage 2000, научить экипажи и технический персонал за шесть месяцев. Если это правда, это будет черным пятном на администрации Байдена", – подчеркивает Kyiv Post.

Авторы материала обращают внимание на то, что риторика администрации Байдена по F-16 для Украины не отвечает ее собственным действиям. В частности, указывается на ряде показательных примеров. В частности, журналисты отмечают, что в прошлом Белый дом отказывал Украине в передаче F-16, оправдываясь недостоверными утверждениями. Далее Джо Байден дал разрешение на передачу европейцам F-16 только, когда голландцы и датчане начали действовать первыми. Сейчас США не дают ни одного F-16 из собственных запасов, хотя на хранении в хороших условиях Пентагон имеет более 300 этих самолетов, из которых по крайней мере две эскадрильи можно предоставить Украине. И самое интересное, что толкает на размышления, отмечают авторы материала, Джо Байден сам предложил, а затем отложил обучающие программы на F-16 для украинских пилотов.

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