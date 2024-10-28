Неожиданная проблема в армии РФ: как российские солдаты реагируют на военных из Северной Кореи



















Российские военные на Курском направлении не скрывают своего скепсиса по привлечению северокорейских солдат к войне в Украине. Недавно украинская разведка опубликовала перехваченные разговоры, в которых российские солдаты обсуждают предстоящее прибытие батальона из КНДР и называют его условно "батальоном К".

Северокорейские военные. Фото: CNTAC

Главное управление разведки (ГУР) раскрыло содержание разговоров военных из 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, действующей сейчас на Курском направлении. В этих перехватах российские солдаты демонстрируют откровенное пренебрежение к военным КНДР, называя их "китайцами" и указывая на языковые барьеры.

Для координации совместных действий оккупанты планируют на каждые 30 солдат КНДР закрепить одного переводчика и трех российских военных. Однако даже при таких условиях россияне сомневаются, что смогут обеспечить надлежащее взаимодействие с вновь прибывшими северокорейскими военными.

Прослушать перехваченный разговор российских военных о солдатах из Северной Кореи можно ниже:

Как сообщает ГУР, в настоящее время на территории России находится около 12 тысяч северокорейских военных, включая 500 офицеров и трех генералов из Пхеньяна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к военным КНДР, которые будут участвовать в войне на стороне России, с особым предложением. Украина призывает северокорейских солдат добровольно сдаваться в плен и обещает обеспечить их пищей, теплом и медицинскими услугами.

Также "Комментарии" писали о том, как белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на войска КНДР на войне в Украине.