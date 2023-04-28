Неопубликованный отчет критикует анализ Amnesty International, обвинившей украинские войска

Правозащитная организация Amnesty International в августе 2022 года опубликовала анализ, где обвинила украинские войска, якобы подвергавшие опасности гражданское население. Такой отчет организации вызвал международную критику. Amnesty International заказали независимую проверку, которая должна рассмотреть ее отчет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

Эксперты критикуют анализ Amnesty International. Фото из открытых источников

4 августа Amnesty International обвинила украинские войска в создании условий для гражданских лиц, подвергающих их опасности, якобы размещая солдат для атак по российским позициям неподалеку от населенных пунктов. Россия, постоянно обстреливающая гражданское население Украины, использовала этот отчет для себя, а Украина и международные партнеры осудили анализ правозащитной организации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Правление Amnesty International решило провести независимую юридическую проверку отчета. Эксперты комиссии заявили, что было правильно оценивать не только агрессора, но и защитника соблюдения законов войны. Таким образом, эксперты отметили, что записи Amnesty свидетельствуют о пребывании украинских сил вблизи гражданских объектов.

Однако комиссия по проверке единогласно пришла к выводу, что ключевые выводы о нарушении Украиной международного права в отчете Amnesty International были "недостаточно обоснованными" имеющимися доказательствами.

"Общий нарратив релиза от 4 августа был написан языком, который был двусмысленным, неточным и в некоторых аспектах юридически сомнительным. Это особенно касается начальных абзацев, которые можно было бы прочитать как намекающие — хотя это не было намерением AI — что на системном или общем уровне украинские силы были в основном или в равной степени виновны в смерти гражданских лиц в результате атаки России", — говорится в анализе экспертов.

NY Times отмечает, что экспертная комиссия представила отчет для Amnesty International в начале февраля, но правление правозащитной организации решило не обнародовать его, а использовать его для внутренней работы организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители стран ЕС раскритиковали Россию перед ее председательством в Совбезе.

Также "Комментарии" писали, что Пригожин ответил, стоит ли Вагнер за казнью украинского военного.