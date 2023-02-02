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Неофициально: Байден предлагал мирный план для Украины и России. Какие условия

Президент США через руководителя ЦРУ Уильяма Бернса передал вариант мирного плана для Украины и России, однако ни Зеленский, ни Путин не согласились на его условия.

сегодня, 17:37
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Автор:

Slava Kot

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung утверждает, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс передал Киеву и Москве мирный план от президента США, но обе стороны отказались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Berliner Zeitung.

Неофициально: Байден предлагал мирный план для Украины и России. Какие условия

Зеленский, Байден, Путин. Фото из открытых джерел

В середине января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину и Россию по доверенности американского президента, где предложил план прекращения войны. Однако Зеленский и Путин не согласились на предложенные условия. Как сообщает Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на высокопоставленных немецких политиков от правительства и оппозиции, было сделано следующее предложение:


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"Предложение Киеву звучало: мир за землю, предложение Москве: земля за мир. Говорят, что "земля" составляла около 20% территории Украины. Это примерно размер Донбасса", — сообщает NZZ.

Несмотря на предложенный вариант мирного плана, он был отвергнут Украиной и Россией.

"Обе стороны, как сообщают политики, отказались. Украинцы потому, что не хотят разделения своей территории, россияне потому, что предполагают, что все равно выиграют войну в долгосрочной перспективе", – утверждает швейцарская газета.

По мнению издания именно из-за провала мирного плана, президент США принял решение отправить в Украину танки Abrams.

"С одной стороны, как это описывают два немецких депутата, есть советник по безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Бернс. Они хотели быстро закончить войну, чтобы сосредоточиться на Китае. С другой стороны госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Они не хотели, чтобы России сошло с рук уничтожить мирный порядок и призвали к массовой военной поддержке Украины", — сообщает NZZ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦРУ Бернс приезжал в Киев и предупредил Зеленского о нападении на него.

Также "Комментарии" писали о "солдате Путине", который указал новую цель для российского вторжения.



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Источник: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/bericht-us-praesident-joe-biden-bot-wladimir-putin-20-prozent-der-ukraine-im-gegenzug-fuer-frieden-an-li.313482
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