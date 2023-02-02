Неофициально: Байден предлагал мирный план для Украины и России. Какие условия

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Slava Kot
Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung утверждает, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс передал Киеву и Москве мирный план от президента США, но обе стороны отказались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Berliner Zeitung.
Зеленский, Байден, Путин. Фото из открытых джерел
В середине января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину и Россию по доверенности американского президента, где предложил план прекращения войны. Однако Зеленский и Путин не согласились на предложенные условия. Как сообщает Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на высокопоставленных немецких политиков от правительства и оппозиции, было сделано следующее предложение:
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Несмотря на предложенный вариант мирного плана, он был отвергнут Украиной и Россией.
По мнению издания именно из-за провала мирного плана, президент США принял решение отправить в Украину танки Abrams.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦРУ Бернс приезжал в Киев и предупредил Зеленского о нападении на него.
Также "Комментарии" писали о "солдате Путине", который указал новую цель для российского вторжения.
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