Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung утверждает, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс передал Киеву и Москве мирный план от президента США, но обе стороны отказались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Berliner Zeitung.

Зеленский, Байден, Путин. Фото из открытых джерел

В середине января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину и Россию по доверенности американского президента, где предложил план прекращения войны. Однако Зеленский и Путин не согласились на предложенные условия. Как сообщает Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на высокопоставленных немецких политиков от правительства и оппозиции, было сделано следующее предложение:

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"Предложение Киеву звучало: мир за землю, предложение Москве: земля за мир. Говорят, что "земля" составляла около 20% территории Украины. Это примерно размер Донбасса", — сообщает NZZ.

Несмотря на предложенный вариант мирного плана, он был отвергнут Украиной и Россией.

"Обе стороны, как сообщают политики, отказались. Украинцы потому, что не хотят разделения своей территории, россияне потому, что предполагают, что все равно выиграют войну в долгосрочной перспективе", – утверждает швейцарская газета.

По мнению издания именно из-за провала мирного плана, президент США принял решение отправить в Украину танки Abrams.

"С одной стороны, как это описывают два немецких депутата, есть советник по безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Бернс. Они хотели быстро закончить войну, чтобы сосредоточиться на Китае. С другой стороны госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Они не хотели, чтобы России сошло с рук уничтожить мирный порядок и призвали к массовой военной поддержке Украины", — сообщает NZZ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦРУ Бернс приезжал в Киев и предупредил Зеленского о нападении на него.

Также "Комментарии" писали о "солдате Путине", который указал новую цель для российского вторжения.