Немецкий военный, который воюет в Украине, рассказал о коррупции

Воин Международного (Интернационального) легиона с позывным Ганс, который воюет за Украину в войне против России, рассказал, как воспринимает российскую пропаганду и объяснил проблемы Украины, основной из которых назвал коррупцию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ганса для проекта "Бомбардир".



Немецкий военный о коррупции в Украине. Скриншот с видео

Немецкий военный Ганс рассказал о коррупции в Украине и подчеркнул, что таким образом украинские власти ставят себя в невыгодное положение на международной арене.

"Теперь о плохом. Это, безусловно, коррупция. Война уже почти 2 года. Что сейчас делают отдельные политики? Политики, городские советы, просиживатели кресел – тендеры на 30 млн на ремонт дороги. Дороги, что даже не важны", — жалуется германский военный.

Ганс привел еще один пример вспомнив, что в Одессе построили памятник улитке за 500 тыс. гривен во время войны.

"Серьезно? Какого черта вы себе думаете? А потом Украина удивляется, почему она так зависима от иностранной помощи", — отмечает воин Интернационального легиона.

Немецкий военный указывает, что если половина средств вместо этих "бессмысленных тендеров" были бы направлены на армию, тогда Вооруженные силы Украины имели бы лучшее положение. По его словам, в таком случае больше людей вызвались идти в армию, ведь получили бы лучшее снаряжение, зарплату и возможности.

Ганс рассказывает, что ему смешно слышать российскую пропаганду с призывами "на Берлин" и "можем повторить". По его словам, в Германии есть подобная поговорка: "на Москву, но летом". Несмотря на это, Ганс объясняет, что слова Путина не имеют для него значения, ведь "лысый мужчина в Москве… ничего не достигнет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о петиции о мобилизации народных депутатов, набравшкю необходимое количество голосов.