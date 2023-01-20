Немецкая разведка встревожена потерями ВСУ в Бахмуте

Служба внешней разведки Германии встревожена потерями, которые понесут Вооруженные силы Украины вблизи Бахмута. По мнению немцев, Украина теряет трехзначное количество военных ежедневно боев за город. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Украина теряет сотни бойцов в Бахмуте Фото из открытых источников

Немецкая разведывательная служба BND доложила группе депутатов в Бундестаге о том, что Украина теряет сотни военных ежедневно в боях вблизи Бахмута. Как сообщает Spiegel, именно эта группа немецких депутатов имела тайную встречу по вопросам безопасности.

Немецкая разведка прогнозирует значительные последствия для ВСУ, если российская армия сможет захватить Бахмут, ведь оккупанты тогда смогут продвигаться дальше. BND добавляет, что Кремль использует своих солдат в боях на востоке Украины как пушечное мясо.

Такие неутешительные для Украины последствия произошли после того, как российские военные и наемники заявили, что захватили Клищиевку, небольшой поселок, находящийся вблизи Бахмута в южном направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сильном ударе по Путину, который нанесет очередное эмбарго от Европейского Союза. С 5 ноября Европа перестает покупать российские переработанные нефтепродукты, то есть бензин, керосин и мазут. Как следствие, Путин будет терять ежедневно около 120 млн евро.

Также "Комментарии" писали о том, что США отреагировали на угрозы экспрезидента России. Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация не проигрывает войну и добавил, что его страна может использовать ядерное оружие и таким образом начать ядерную войну. Такие слова россиянин сказал в ответ на слова Шольца, что Россия должна проиграть.

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