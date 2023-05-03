"Нельзя россиянам давать перезарядиться": в Украине выступили против "третьего Минска"

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова о возможном "жесте доброй воли" со стороны россиян и последующем мирном их отходе с территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью эксперта Zaxid.net.

Творцы второго минского соглашения

По мнению Романа Свитана, данное заявление, а также слова министра о возможном невоенном решении проблемы оккупации Крыма, могут свидетельствовать о наметившемся курсе на "третий Минск". Возможное дипломатическое решение сейчас продавливают Китай, Франция и Россия. Причем, в интересах последней сохранить от разгрома свою армию, свой престиж и отойти на новые рубежи. При этом, вероятно, Донбасс и Крым останутся под властью России на продолжительное время или даже навсегда, считает Роман Свитан. По его мнению, это тупиковый и крайне губительный сценарий развития событий для Украины. Временную передышку Россия использует для пополнения военных резервов и уже, учтя все допущенные ошибки, навалится на Украину с новой силой.

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"Россияне спасли свою армию от разгрома под Киевом и она появилась на Донбассе, а мы потеряли тысячи жизней наших военнослужащих, потеряли Северодонецк, Лисичанск, Попасную — это те силы, которые выходили с севера Украины и появились на Донбассе. Когда россияне выходили с правого берега Херсонщины, россияне появились на Донбассе, а мы потеряли Соледар и тысячи наших военнослужащих. Поэтому и эти воинские подразделения никуда не денутся, не растворятся. Они начнут выполнять боевую задачу сразу же, как только развернутся. Поэтому нельзя давать себя расхолаживать такого рода предложениями", — говорит Роман Свитан.

По мнению эксперта, Украина должна использовать нынешний момент, когда она обладает боевым потенциалом и не давать накопить РФ свой боевой потенциал, который в силу размеров страны и населения, у России объективно больший.

- Дать россиянам перезарядиться? Их потенциал увеличится не в два-три раза, а в 20-30 раз. И тогда шансов у нас просто не будет... Россияне всегда запускали тему переговоров, когда им надо было. Это не нам надо, это им надо. Идти на поводу у россиян, это значит подвергнуть себя еще большим потерям, чем есть сейчас. И тогда они уже в следующий раз остановятся не на Днепре, а в районе Польши... Либо освобождаем сейчас, либо нас уничтожат через некоторое время — нас, наших детей и наших внуков, — считает Роман Свитан.

Тем временем, в Кремле признали, что Украина атаковала резиденцию Путина.

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А оккупанты перегоняют флот в РФ.



