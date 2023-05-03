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Оккупанты перегоняют флот в РФ: подробности от ГУР

Напуганные оккупанты перегоняют флот из Крыма в РФ

сегодня, 13:08 comments1476
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское военное командование дало команду переместить большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в частности в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения в оккупированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "Киев" рассказал замначальника Главного управления разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Оккупанты перегоняют флот в РФ: подробности от ГУР

Корабли. Фото: из открытых источников

"Мы видим, что россияне боятся. Та же база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защитить от любых атак против этой инфраструктуры", – заявил Скибицкий.


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При этом в украинской разведке не скрывают, что в Крыму набирает обороты партизанское движение. Россияне все больше опасаются ударов по военным объектам в аннексированном Крыму.

Скибицкий отметил, что до осени 2022 года российские захватчики были уверены в том, что Крыму ничего не угрожает и именно поэтому не уделяли особого внимания обороне захваченного полуострова. 

Что касается предстоящей деоккупации Крыма, то Вадим Скибицкий отметил, что все будет зависеть от того, как будет спланирована операция ВСУ по освобождению полуострова и какое будет моральное состояние российских военных. 

"Если там будет паника и все начнут убегать, то возможен "жест доброй воли". Но это не будет очень просто, потому что они считают Крым последней крепостью и будут пытаться защищать полуостров до конца", — подчеркнул разведчик.

Он добавил, что российские оккупанты готовятся к круговой обороне также в Мариуполе. Они активно восстанавливают необходимую для ведения боевых действий инфраструктуру, в частности портовую.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZofM-MEfoNE
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