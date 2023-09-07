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"Не геноцид": в Украине ответили на противоречивое заявление ООН

После нежелания представителей ООН признавать действия России геноцидом, в Украине сделали соответствующее заявление

7 сентября 2023, 21:56
Автор:
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Константин Куликов
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ООН должна быть реформирована, считает Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец. Об этом сообщают "Комментарии".

"Не геноцид": в Украине ответили на противоречивое заявление ООН

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

"Мы еще раз видим, что Российская Федерация продолжает не просто убивать гражданское население, а совершает военное преступление, которое должно быть признано именно как геноцид украинской нации, — говорит Дмитрий Лубинец. — К сожалению, ООН, которая фактически и отвечает не только за сбор доказательств, а за юридическое признание, за политические заявления, за конкретные действия по отношению к стране, совершающей подобные преступления, к сожалению не совершает ничего".


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Ранее представители ООН заявили, что для юридической трактовки действий россиян в Украине как геноцида в комиссии ООН пока недостаточно доказательств. Но эксперты изучают заявления в СМИ РФ, которые могут быть "подстрекательством к геноциду".

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем этот вопрос шаг за шагом. Сейчас у нас нет достаточных доказательств, соответствующих юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде", — сказал представитель ООН Эрик Месе. Он напомнил, что для признания геноцида нужно доказать намерение преступников "уничтожить определенную группу" людей. А уничтожение "должно быть физическим или биологическим".

Напомним, что ООН создана по итогам Второй мировой странами-победительницами. Новая организация стала аналогом довоенной Лиги наций, прекратившей свое существование по результатам Второй мировой. В новой организации страны победительницы – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай – получили право вето на любое решение Совета безопасности ООН. На сегодняшний день место СССР в Совбезе ООН заняла Россия, настаивая, что именно она является правопреемницей Советского Союза.

Между тем, Столтенберг высмеял "экспертов" по украинскому контрнаступлению.

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Обсуждения

Ігор

7 сентября 2023, 21:26

Так показали приклад, почали б самі змінюватись та реформуватись. Стосовно прикладів почніть з Біблії. З поведінки Божого народу. Каїн вбив Авеля. Брати продали брата Йосифа у рабство. На землі яку юдеям дав Бог треба було знищити всі народи які там жили. Вбили Божого сина, а перед цим вирішили що розбійник варава важливіше Христа. Зараз до Палестини додали Україну. Чи був в історії найбільш ганебний та кривавий народ?


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