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Недоброе утро для оккупантов: в центре Мелитополя прогремел сильный взрыв

Местные жители сообщают, что место происшествия ехал кортеж скорых и пожарных

27 апреля 2023, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Утром 27 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Как сообщил мэр Иван Федоров, "бавовна" произошла на одном из объектов оккупантов. Впрочем, пока неизвестно, что именно взлетело в воздух.

Недоброе утро для оккупантов: в центре Мелитополя прогремел сильный взрыв

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города. Что на этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", — отметил Иван Федоров.


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Вместе с тем, местное издание "РИА Мелитополь" сообщает, что взрыв произошел примерно в 5:20. Характер свидетельствует о вероятном подрыве.                                                                                                                  

Жители Мелитополя сообщают, что взрыв был в районе дома 67 на улице Героев Украины. В этом направлении мчался кортеж из скорых, полиции, пожарной. Примерно в 4:00 были слышны автоматные очереди.

Также сразу отреагировала роспропаганда, которая заявила, что взрыв якобы произошел вблизи жилого дома. Якобы пострадал один человек.

Отметим, Мелитополь – один из тех городов, где за последний месяц значительно участились взрывы. Оккупанты пытаются делать вид, что ситуация под контролем, но панические настроение нарастают.

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1785
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