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Недавно попавшие под мобилизацию звонят в Украину для сдачи в плен

Для сдачи в плен работает специальная горячая линия.

26 сентября 2022, 23:28
Автор:

Slava Kot
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После объявления частичной мобилизации в РФ российские мужчины звонят по телефону в Украину и спрашивают как попасть в плен. Об этом заявил спецслужб ГУР Андрей Юсов во время эфира национального телемарафона.

Недавно попавшие под мобилизацию звонят в Украину для сдачи в плен

Россияне звонят в Украину для сдачи в плен. Фото с открытых источников

На прошлой неделе президент российской Федерации принял решение о частичной мобилизации в своей стране. Большинство российских мужчин такая новость повергла в шок. Часть из них начала выезжать за границу, создав тем самым невероятные пробки на пунктах пропуска. Другие же получают повестки на улицах или во время протестов против мобилизации.

Как сообщает украинский сотрудник ГУР, россияне звонят и спрашивают, что им делать, как правильно сдаваться.

Андрей Юсов сообщил, что в Украине запущен проект "Хочу жить" именно для таких случаев. Каждый российский военный может позвонить туда и получить шанс живым сдаться в плен. Содержание в плену будет проходить согласно Женевской конвенции.

Также это работает и для обитателей ОРДЛО. Юсов добавил, что за помощью часто обращаются с временно оккупированных территорий, а также с аннексированного Крыма. По словам сотрудника ГУР, люди говорят, что у них до сих пор украинский паспорт и их могут заставить идти на войну, хотя они против.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что повестки после частичной мобилизации начали поступать профессиональным спортсменам в России. Первым получил заявление на поход в военкомат волейболист.

Также "Комментарии" писали в Российской Федерации сменился заместитель министра обороны. Теперь этот пост занимает "мариупольский мясник".




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rosiyani-masovo-dzvonyat-na-garyachu-liniyu-v-ukrajinu-z-pitan-zdavannya-v-polon-ostanni-novini-50272698.html
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777

26 сентября 2022, 23:36

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