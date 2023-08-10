Не в деньгах дело: почему у Украины до сих пор нет достаточного количества средств ПВО

Даже имея необходимые суммы денег Украина не может взять и приобрести в свободно доступе системы ПВО. Речь идет о технологическом оружии, на приобретение которого нужно специальное разрешение тех стран, которые его производят. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, когда есть одобрение правительств стран, которые производят данное оружие, тогда появляется возможность его приобрести. Поэтому все заявления о том, что правительство Украины тянет с закупкой средств ПВО Юрий Игнат называет манипуляциями.

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"Они ошибаются, когда говорят, что можно было за эти деньги купить ПВО. Это манипуляция, нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель. Таких супермаркетов нет, это технологическое оружие, которое продают по согласованию правительств стран", — заявил Юрий Игнат.

Спикер напомнил, что Украина имеет очень большую территорию и для того, чтобы всю ее плотно закрыть – нужно просто колоссальное количество вооружения. По словам Юрия Игната, речь идет даже не о десятках, а о сотнях разного образца систем вооружения.

Юрий Игнат также отметил, что система ПВО значительно усилится, если удастся как можно больше получить западных систем вооружения.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



