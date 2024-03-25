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Не только "Ямал" и "Азов": в ВМС намекнули на поражение еще одного корабля РФ в Крыму

В ВМС не исключили поражение корабля "Иван Хурс"

сегодня, 10:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время удара по временно оккупированному Крыму 23 марта, мог быть поврежден еще один российский корабль — "Иван Хурс". Он может стать третьим в списке после повреждения БДК "Ямал" и "Азов". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Не только "Ямал" и "Азов": в ВМС намекнули на поражение еще одного корабля РФ в Крыму

Корабль "Иван Хурс". Фото из открытых источников

"Эта информация (о повреждении кораблей РФ, — ред.) требует некоторого времени для того, чтобы ее верифицировать полностью. Мы ее подаем также взвешенно. Я сегодня только утром подтвердил, что оба корабля ("Ямал" и "Азов", — ред.) повреждены. Сейчас так же стоит вопрос о повреждении "Ивана Хурса". Эта информация также верифицируется", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, есть такое подозрение, что этот корабль также получил повреждения.

"По состоянию на данный момент можем подтвердить, что оба БДК получили повреждения, их характер устанавливается, один из них сразу отправился на ремонт", — добавил спикер.

Комментируя важность поражения кораблей РФ, Плетенчук отметил, что из 13 кораблей РФ до начала полномасштабного вторжения, в строю остается три.

"Иван Хурс" проекта 18280 (судно связи) — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280. В задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Корабль назван в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979-1987 годах — вице-адмирала Ивана Хурса.

Читайте также на портале "Комментарии" — 23 и 24 марта жители Крыма сообщили и публиковали видео со взрывами в Крыму, в том числе в Севастополе. В Центре стратегических коммуникаций официально подтвердили удачные действия украинских сил и заявили об поражении двух российских кораблей и объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. 




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