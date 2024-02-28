Не только выход на границы 1991 года: Буданов назвал программу-максимум для Украины

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Кравцев Сергей
Пока Россия продолжит существовать, как государство, украинцы не будут чувствовать себя в безопасности. Страна-агрессор будет угрожать Украине войной с "регулярной периодичностью". Именно поэтому РФ должна развалиться. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "NV" высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Главный украинский разведчик заявил, программа-максимум для Украины – не только выход на границы 1991-го года, но и развал РФ, который может произойти только изнутри.
По его словам, чтобы в будущем диктаторы не угрожали демократии нужно построить новую систему международной безопасности.
Глава ГУР Минобороны указал, что Россия должна понести ответственность за свои преступления, нужно заставить ее возместить ущерб, отказаться от ядерного оружия, а также установить международный контроль над атомной энергетикой РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — третий год полномасштабной войны с Россией начался для Украины проблемно. Мы испытываем нехватку боеприпасов, есть огромные проблемы с комплектацией частей и подразделений. Как следствие, россияне захватили не только Авдеевку, но и продолжают наступать, беря под контроль близлежащие населенные пункты. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход российско-украинского противостояния и то, как ситуация может развиваться дальше.
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