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Не только выход на границы 1991 года: Буданов назвал программу-максимум для Украины

Глава ГУР Буданов считает, что Украине не будет покоя, пока Россия не прекратит свое существование в нынешних границах

28 февраля 2024, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пока Россия продолжит существовать, как государство, украинцы не будут чувствовать себя в безопасности. Страна-агрессор будет угрожать Украине войной с "регулярной периодичностью". Именно поэтому РФ должна развалиться. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "NV" высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Не только выход на границы 1991 года: Буданов назвал программу-максимум для Украины

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный украинский разведчик заявил, программа-максимум для Украины – не только выход на границы 1991-го года, но и развал РФ, который может произойти только изнутри.

"Но этому процессу мы должны максимально способствовать своей мыслью, своим оружием, своей дипломатией, своей разведкой. В других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью", — отметил главный разведчик Украины.

По его словам, чтобы в будущем диктаторы не угрожали демократии нужно построить новую систему международной безопасности.

"И, если первый пункт – подготовка и подписание нового соглашения о безопасности — очевидно получит поддержку подавляющего большинства стран мира, за исключением разве тоталитарных или автократических режимов, то второй пункт — обеспечить его выполнение — воплотить на практике гораздо сложнее", — отметил Буданов.

Глава ГУР Минобороны указал, что Россия должна понести ответственность за свои преступления, нужно заставить ее возместить ущерб, отказаться от ядерного оружия, а также установить международный контроль над атомной энергетикой РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — третий год полномасштабной войны с Россией начался для Украины проблемно. Мы испытываем нехватку боеприпасов, есть огромные проблемы с комплектацией частей и подразделений. Как следствие, россияне захватили не только Авдеевку, но и продолжают наступать, беря под контроль близлежащие населенные пункты. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход российско-украинского противостояния и то, как ситуация может развиваться дальше.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kirilo-budanov-koli-zakinchitsya-viyna-ta-yakiy-svitoviy-poryadok-bude-novini-ukrajini-50396422.html
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