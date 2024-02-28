Не только выход на границы 1991 года: Буданов назвал программу-максимум для Украины

Пока Россия продолжит существовать, как государство, украинцы не будут чувствовать себя в безопасности. Страна-агрессор будет угрожать Украине войной с "регулярной периодичностью". Именно поэтому РФ должна развалиться. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "NV" высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный украинский разведчик заявил, программа-максимум для Украины – не только выход на границы 1991-го года, но и развал РФ, который может произойти только изнутри.

"Но этому процессу мы должны максимально способствовать своей мыслью, своим оружием, своей дипломатией, своей разведкой. В других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью", — отметил главный разведчик Украины.

По его словам, чтобы в будущем диктаторы не угрожали демократии нужно построить новую систему международной безопасности.

"И, если первый пункт – подготовка и подписание нового соглашения о безопасности — очевидно получит поддержку подавляющего большинства стран мира, за исключением разве тоталитарных или автократических режимов, то второй пункт — обеспечить его выполнение — воплотить на практике гораздо сложнее", — отметил Буданов.

Глава ГУР Минобороны указал, что Россия должна понести ответственность за свои преступления, нужно заставить ее возместить ущерб, отказаться от ядерного оружия, а также установить международный контроль над атомной энергетикой РФ.

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