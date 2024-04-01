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Не только Украина: у Буданова назвали цель Путина после своего переизбрания

В ГУР обратили внимание, что у Путина уже началось противостояние с Европой и США, хоть пока что и на уровне заявлений

сегодня, 11:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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После так называемых "выборов Путина" в Кремле активно готовятся к противостоянию с Европой. Как передает портал "Комментарии", об этом в программе Security talks на Апостроф TV заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Не только Украина: у Буданова назвали цель Путина после своего переизбрания

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Он (Путин – ред.) прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним по отношению к Украине и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, с НАТО, с США – это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", – отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, планы России по Украине остались неизменными — оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области.

"Мы это видим по тем активным штурмовым действиям, которые ведет Россия", – добавил представитель ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин может потерять поддержку россиян: СМИ назвали причину.

Также издание "Комментарии" сообщало — ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt пророчат, что уже в этом году из-за недостатка поддержки со стороны партнеров, Украина может пойти на заморозку конфликта. А издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом, пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ), некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ожидать в обозримом будущем в контексте российско-украинской войны.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rnnIgLQPcTE
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