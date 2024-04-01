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Путин может потерять поддержку россиян: СМИ назвали причину

По информации Business Insider, поддержка Путина в РФ может обвалиться, если Трамп не победит в США

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Население России может выступить против диктатора Владимира Путина, поскольку экономическая мощь страны падает, а западные санкции против РФ продолжают усиливаться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider. Издание ссылается на собеседников из экономических кругов.

Путин может потерять поддержку россиян: СМИ назвали причину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По их прогнозам, в этом году экономическая мощь России, скорее всего, уменьшится. При этом западные санкции усложнят жизнь простых россиян. Ограничения, скорее всего, будут усилены, если Джо Байден в ноябре переизберется на пост президента США.

"Сейчас Россия пережила влияние санкций Запада, но нация может увидеть переломный момент на ноябрьских президентских выборах в США. ... Запад, скорее всего, будет продолжать оказывать поддержку Украине, затем в случае переизбрания президента Джо Байдена санкции против России усилятся", — говорится в статье.

По словам собеседников СМИ, сейчас в РФ люди живут привычной жизнью, "но это абсолютно нежизнеспособная стратегия, и фундаментальные движущие силы роста, лежащие в основе этой экономики, ухудшаются на наших глазах, и если Трампа не изберут, то все это выплывет на поверхность — карточный домик развалится".

Отмечается, что Запад мог бы нанести потенциально разрушительный удар по российской экономике, если бы он вышел за пределы торговли нефтью и ввел санкции на российскую сталь, медь и другие металлические товары, на которые приходится около 20% общего дохода страны. 

"Уровень жизни в России тем временем и так падает. Гражданская инфраструктура разрушается, частично из-за того, что Россия слишком много тратит на свою войну. Инфляция в России также высока. Будут массовые беспорядки, когда люди в России поймут, что обещанный Путиным путь к победе не осуществится так, как он обещает", — говорится в материале.

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Источник: https://www.businessinsider.com/russia-economy-putin-ukraine-war-moscow-outlook-2024-3
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