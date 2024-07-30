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Не только снаряды и ракеты: стало известно, какое еще оружие Ын передал Путину

Россияне начали применять на войне самоходные ракетные комплексы из КНДР

сегодня, 15:00
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска начали активно применять против Сил обороны северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, который может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 км. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Милитарный".

Не только снаряды и ракеты: стало известно, какое еще оружие Ын передал Путину

Самоходные ракетные комплексы из КНДР. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, но известно¸ что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6 х 6.

Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.

Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием.

Также это позволяет достигать высокой точности поражения на максимальной дальности с первого выстрела.

Читайте также на портале "Комментарии" — КНДР может планировать проведение ядерного испытания перед президентскими выборами в США, чтобы повысить свой авторитет. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик.

Также издание "Комментарии" сообщало – Северная Корея отправила России 5,2 млн артиллерийских снарядов, что оказалось очередным доказательством развития отношений между двумя странами, заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Кроме того, южнокорейский министр рассказал, что получила КНДР взамен на оружие для РФ.




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