Не только снаряды и ракеты: стало известно, какое еще оружие Ын передал Путину

Российские оккупационные войска начали активно применять против Сил обороны северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, который может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 км. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Милитарный".

Самоходные ракетные комплексы из КНДР. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, но известно¸ что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6 х 6.

Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.

Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием.

Также это позволяет достигать высокой точности поражения на максимальной дальности с первого выстрела.

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