Что готовит КНДР перед выборами в США: в Южной Корее сделали предупреждение

КНДР может планировать проведение ядерного испытания перед президентскими выборами в США, чтобы повысить свой авторитет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик, пишет "Bloomberg".

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

По информации издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын разворачивает новые боеголовки, которые могут нанести удар по США и их союзникам в Азии.

В то же время министр обороны Южной Кореи отметил, что Сеул достигнет соглашения с Японией и США по стандартизации отслеживания ракет, которые будут выпущены из Северной Кореи. Известно, что он посетил Токио (Япония), чтобы подписать соглашение с США и Японией, которое закрепит достижения в сотрудничестве в области безопасности, куда входят и совместные военные учения.

"Северная Корея завершила подготовку к проведению ядерного испытания, если будет принято соответствующее решение. Мы не можем исключать, что этот решающий момент может наступить непосредственно перед или после президентских выборов в США, чтобы усилить свои рычаги влияния на США", — предупредил Вонсик.

В "Bloomberg" напомнили, что последний раз Северная Корея испытала ядерное устройство в сентябре 2017 года. Сейчас эта атомная бомба является самой сильной, ее мощность оценивается в 120-250 килотонн. В Корейском институте оборонного анализа, который находится в Сеуле, отметили, что бомба имеет от 80 до 90 боеголовок, а также добавили, что в долгосрочном будущем Ким рассчитывает иметь от 100 до 300 боеголовок.

В свою очередь министр обороны Южной Кореи отметил, что его страна вместе с США и Японией начали обмен данными в режиме реального времени о запусках ракет еще с декабря. Также они разработали стандартные операционные процедуры (СОП) для обмена информацией.

"Три страны почти достигли согласия по СОП", — заверил он, добавив, что ожидает подписания соглашения в ближайшее время.

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