Новые доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР: что получает Путин от Ким Чен Ына

Северная Корея отправила России 5,2 млн артиллерийских снарядов, что оказалось очередным доказательством развития отношений между двумя странами, заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Кроме того, южнокорейский министр рассказал, что получила КНДР взамен на оружие для РФ.



Лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun рассказал о военном сотрудничестве между КНДР и Россией.

"До 15 июля из Северной Кореи в Россию было отправлено не менее 11 тыс. контейнеров из 5,2 миллиона 152-мм снарядов", — сказал Шин Вон Сик.

Помимо снарядов, по словам южнокорейского министра, Россия также получила несколько десятков баллистических ракет малой дальности. Шин Вон Сик заявил, что в обмен на поставку оружия в Россию для войны в Украине Северная Корея получает "помощь в виде продовольствия, нефти и военных технологий".

Министр обороны подчеркнул, что "дела набрали обороты" после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре прошлого года, где он встретился с Владимиром Путиным во Владивостоке. А новый виток сотрудничества между Россией начался после июньской поездки Путина в КНДР в 2024 году, где лидеры стран подписали договор о взаимопомощи, который Шин Вон Сик назвал "преступным сговором".

"Теперь Россия может безо всяких ограничений получать из Северной Кореи артиллерийские снаряды, ракеты и другое оборудование, необходимое для вторжения в Украину", — сказал глава Минобороны Кореи и добавил, что Кремль также может пригласить северокорейскую армию для военных действий в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея поставила ультиматум Путину. Директор Управления национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо рассказал, что Сеул может изменить свою политику и начать поставлять Украине летальное вооружение.

Также "Комментарии" писали, что Россия и Северная Корея подписали договор о взаимной военной помощи, если одна из стран подвергается нападению.