Не только оборона: где ВСУ удалось пойти вперед

Украинские защитники продвинулись и имели успех в восточной части Запорожской области. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля и верифицированные ISW, свидетельствуют, что Силы Обороны недавно также восстановили контроль над Темировкой (северо-восточнее Гуляйполя).

Несколько продвижений имеют украинские войска на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы (восточнее Лимана).

Кроме того, ВСУ недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Известно, что они возобновили контроль над Малиевкой (юго-восточнее Великомихайловки).

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 940 российских захватчиков и 33 артиллерийские системы.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы ведут самые масштабные строительные работы по созданию оборонительных сооружений за все время полномасштабного российского вторжения. Линия обороны строится для того, чтобы остановить летнее наступление РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Авторы публикации отмечают, украинская армия сейчас делает ставку на быстрое построение противотанковых рвов и колючей проволоки на востоке.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники опровергли информацию о захвате россиянами Каменского в Запорожской области. Информация об оккупации не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.



