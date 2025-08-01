Таких действий не было за все время российского вторжения: как Украина собралась остановить Путина

Украинцы ведут самые масштабные строительные работы по созданию оборонительных сооружений за все время полномасштабного российского вторжения. Линия обороны строится для того, чтобы остановить летнее наступление РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Фортификации. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, украинская армия сейчас делает ставку на быстрое построение противотанковых рвов и колючей проволоки на востоке.

"Армия, которая копает глубже, — это армия, которая выживает", — рассказал журналистам военный инженер Олег, который ответственен за почти 300 километров оборонительных линий в рамках масштабного проекта.

По информации СМИ, программа укрепления линии фронта длится уже два года, но сталкивается с постоянными задержками, ударами и даже арестами по обвинениям в коррупции.

В частности, за последние полтора года российские войска прорвали несколько слабых участков украинской обороны и воспользовались недостроенными рубежами на севере, начав новое наступление силами около 50 000 человек.

Авторы статьи отмечают, украинцы делают ставку на то, что тройной пояс укреплений сможет остановить аналогичные прорывы на востоке, где Россия ведет бои за Покровск и Константиновку.

The Wall Street Journal анализирует, что первую линию обороны возводят пехотинцы, а вторую – инженерные части. За третью линию отвечают гражданские администрации – она должна окружить ключевые города и укрепить границы областей. Цель этих линий обороны – остановить российские войска еще до их прорыва вглубь.

В 2024 году на укрепление выделено более 46 млрд гривен — это почти 2% от общего военного бюджета. Чиновники утверждают, что реальная сумма еще выше, но держат в тайне точные цифры.

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