DeepState обозначил Каменское возле Запорожья, как оккупированное: реакция Сил обороны

Украинские защитники опровергли информацию о захвате россиянами Каменского в Запорожской области. Информация об оккупации не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Сегодня, 31 июля, аналитики проекта сообщили об оккупации населенного пункта Каменское в Васильевском районе Запорожской области.

Соответствующее изменение было внесено на их интерактивной карте боевых действий, где поселок обозначили как временно захваченный российскими войсками.

"Информация о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками пока не соответствует действительности, — говорится в сообщении военных.

В Силах обороны отметили, что на самом деле ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. На северной и северо-восточной окраинах поселка есть позиции ВСУ, на которых находятся бойцы. В частности сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения с противником.

"Воины Вооруженных Сил Украины продолжают героически держать оборону на этом отрезке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение", — добавили военные.

Также они призвали доверять только официальным источникам, ведь динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверки фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде, которая стремится сломать украинский дух.

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