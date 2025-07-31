DeepState обозначил Каменское возле Запорожья, как оккупированное: реакция Сил обороны

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Кравцев Сергей
Украинские защитники опровергли информацию о захвате россиянами Каменского в Запорожской области. Информация об оккупации не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Сегодня, 31 июля, аналитики проекта сообщили об оккупации населенного пункта Каменское в Васильевском районе Запорожской области.
Соответствующее изменение было внесено на их интерактивной карте боевых действий, где поселок обозначили как временно захваченный российскими войсками.
В Силах обороны отметили, что на самом деле ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. На северной и северо-восточной окраинах поселка есть позиции ВСУ, на которых находятся бойцы. В частности сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения с противником.
Также они призвали доверять только официальным источникам, ведь динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверки фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде, которая стремится сломать украинский дух.
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