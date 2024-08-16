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Не только Курщина: стало известно, в какой области РФ уже паникуют, ожидая появления ВСУ

ВСУ активничают в Белгородской области России

сегодня, 16:00
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Кравцев Сергей

Военные ВСУ были замечены в Белгородской области РФ на территории населенных пунктов, размещенных вдоль реки Десна. В регионе заметили малые группы украинских воинов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, ссылаясь на сведения источника. 

Не только Курщина: стало известно, в какой области РФ уже паникуют, ожидая появления ВСУ

ВСУ. Фото из открытых источников

Отмечается, что активность защитников Украины фиксировалась вплоть до рабочего поселка Белая Березка. На канале отмечается, что в Белгородской области не было боев.

"...российские военнослужащие считают, что ВСУ проводят доразведку и по-прежнему готовят новую попытку прорыва в Белгородскую область", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — "прорыв" в Курской области длится уже больше недели. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                 

Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка рассказала, на какие шаги пошел Кремль после хаоса в Курской области.




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