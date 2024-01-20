Не только Иран: в какой стране РФ контрактует целые линии дронов на год вперед и что самое опасное

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Кравцев Сергей
Еще год назад Украина превосходила Россию по применению дронов в войне. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Какая страна очень мощно помогает России с дронами? В чем опасность российских дронов, умеющих захватывать цель? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ударные дроны. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что у Украины действительно сегодня недостаточно дронов. Самих дронов Украине нужно намного больше, чем анонсированный властями 1 миллион в год. Эксперт подсчитала, что 2 тысячи подготовленных операторов дронов могут использовать на фронте 3 миллиона дронов за год, если будут использовать всего по 5 дронов в день.
Украинский военнослужащий, эксперт по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью "Фокусу" заявил, что настоящей проблемой для ВСУ могут стать дроны с "машинным зрением".
По словам эксперта, такая технология действительно дает определенные преимущества.
Также дроны с такой технологией действуют точнее, когда нужно поразить быстро движущуюся цель. А еще это значительно снижает требования к уровню квалификации дроновода.
В целом, по словам эксперта, хотя технология и удваивает стоимость дрона, с ней беспилотник становится значительно более эффективным оружием. Однако пока не ясно, насколько массовым стало применение именно такой модификации дронов со стороны агрессора.
"Флэш" отметил, что Украина тоже разрабатывает свои дроны с самозахватом цели. Пока они еще не поступили на вооружение, но некоторые разработки находятся на финальной стадии.
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