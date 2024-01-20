Не только Иран: в какой стране РФ контрактует целые линии дронов на год вперед и что самое опасное

Еще год назад Украина превосходила Россию по применению дронов в войне. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Какая страна очень мощно помогает России с дронами? В чем опасность российских дронов, умеющих захватывать цель? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ударные дроны. Фото: из открытых источников

Россияне контрактуют целые линии в Китае на год вперед

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что у Украины действительно сегодня недостаточно дронов. Самих дронов Украине нужно намного больше, чем анонсированный властями 1 миллион в год. Эксперт подсчитала, что 2 тысячи подготовленных операторов дронов могут использовать на фронте 3 миллиона дронов за год, если будут использовать всего по 5 дронов в день.

"Выходят ли россияне на эти количества? Выходят. Они контрактуют целые линии в Китае на год вперед. Потому что, когда кто-то из нас приходит – и кто-то просит 10 тысяч, кто-то просит 5 тысяч, кто-то просит 500 комплектов для дронов. А у них (россиян) государство приходит, дает условно миллиард или два, и говорит "Мы вас контрактуем на год вперед". И китайцам значительно выгоднее, когда выкупают целыми линиями", — объясняет Берлинская.

Появление у врага дронов с "машинным зрением" и самонаведением на цель – проблема для нас

Украинский военнослужащий, эксперт по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью "Фокусу" заявил, что настоящей проблемой для ВСУ могут стать дроны с "машинным зрением".

По словам эксперта, такая технология действительно дает определенные преимущества.

"Пилоту достаточно поднять БПЛА и довести до определенной зоны, а потом указать цель, образно говоря, квадратиком на планшете, и дальше дрон сам до нее долетит. Речь о том, что теперь защита РЭБ-куполов станет неэффективной", – пояснил он.

Также дроны с такой технологией действуют точнее, когда нужно поразить быстро движущуюся цель. А еще это значительно снижает требования к уровню квалификации дроновода.

"Большинство целей сможет поразить самый обыкновенный пехотинец после короткого курса обучения. Ему достаточно уметь зарядить, взлететь, подлететь к цели и указать ее", – говорит "Флэш".

В целом, по словам эксперта, хотя технология и удваивает стоимость дрона, с ней беспилотник становится значительно более эффективным оружием. Однако пока не ясно, насколько массовым стало применение именно такой модификации дронов со стороны агрессора.

"Флэш" отметил, что Украина тоже разрабатывает свои дроны с самозахватом цели. Пока они еще не поступили на вооружение, но некоторые разработки находятся на финальной стадии.

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