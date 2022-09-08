Не только Харьковское и Херсонское направления: в Генштабе рассказали новых успехах ВСУ

У украинской армии есть весьма хорошие результаты на Славянском и Краматорском направлениях в Донецкой области. Воинам удалось продвинуться здесь, серьезно отбросив противника. Как передает портал "Комментарии", об этом во время онлайн-брифинга рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"На Краматорском направлении подразделения Вооруженных сил Украины улучшили свое тактическое положение. Продвинулись в глубину до 2 км", — рассказал Громов.

По его словам, на Славянском направлении стоит отметить действия 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также подразделения 15-го полка Нацгвардии Украины. Им удалось продвинуться на 3 км, в результате чего был деоккупирован населенный пункт Озерное.

Стоит отметить, что оккупационные войска не скрывают своих намерений выйти на административные границы Донецкой области. Именно в этой области идут самые ожесточенные бои, где враг пытается атаковать и штурмовать позиции ВСУ. Но, как видно из новых сведений Генштаба, ВСУ удалось не только сравнительно стабилизировать ситуацию, остановив наступление противника, но и начать наступательные действия, отбрасывая врага.

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