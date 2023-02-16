Не только энергоструктура: Шмигаль рассказал о новых целях россиян

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Slava Kot
Россия пытается усложнить жизнь гражданским гражданам Украины, кроме обстрелов энергоструктур, призванных лишить электроэнергии украинцев, российская армия пытается создать водный дефицит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в правительственном портале.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников
С середины октября Россия изменила тактику и пытается сделать условия жизни в Украине невыносимыми. Главной мишенью стала энергетическая структура, в частности ТЭЦ и высоковольтные подстанции, которые каждые несколько недель подвергаются атакам российскими ракетами.
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Украина успешно защищает эти объекты и улучшает процент сбитых российских ракет, кроме того, энергетики оперативно восстанавливают поврежденную сеть. Теперь, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия нацелилась на водоснабжение для украинцев.
Кроме того, Шмигаль предупредил об атомной угрозе. По мнению премьер-министра Украины, снижение воды в водохранилище может вызвать перебои в системе охлаждения атомной электростанции в Запорожье.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об альтернативном плане Кремля захватить власть в Украине. "Корейский сценарий" раздела Украины предложил Путину его кум Виктор Медведчук.
Также "Комментарии" писали, что эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители.
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