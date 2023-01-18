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Не только Донетчина, россияне пошли в контратаку на Луганщине: названо направление

Глава Луганской ОВА предупреждает, что россияне пытаются контратаковать возле Кременной и подтягивают новые резервы

сегодня, 16:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты пытаются контратаковать возле Кременной (Луганская область) и подтягивают туда новые резервы. Хотя раньше именно ВСУ наступали в этом направлении и уже россиянам приходилось сдерживать атаки украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Телеграмм. 

Не только Донетчина, россияне пошли в контратаку на Луганщине: названо направление

Российские военные. Фото: из открытых источников

По информации Гайдая, за сутки противник потеряли в Луганской области около 100 человек личного состава среди десантников и несколько единиц тяжелой техники. Но, несмотря на огромные потери, оккупанты продолжают атаковать и пытаются делать вылазки.                                     

Сергей Гайдай отметил, что захватчикам поставлена задача Кремлем любой ценой удержать захваченные ранее позиции в Луганской области. поэтому практически каждый на Сватовское и Кременское направления прибывает новая живая сила. Именно у Кременной россияне пытаются контратаковать и продвинуться вперед.                                        

"Весь берег реки Красная заминирован", — добавил глава Луганщины.

Глава Луганской ОВА также заявил, что россияне перебрасывают технику на другой берег, чтобы вести оборону оттуда.

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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/8041
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