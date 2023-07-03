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Не существует мирного плана: посланник Папы после визита в Москву сделал новое заявление

Посланник Папы после визита в Москву обреченно заявил, что не существует мирного плана по прекращению войны в Украине

сегодня, 08:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спецпредставитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи после визита в Москву заявил, что у Ватикана нет никакого мирного плана относительно прекращения войны в Украине. Видимо, не добившись желаемых целей во время визита, спецпредставитель заявил, что его главная миссия была построена исключительно на гуманитарных вопросах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Не существует мирного плана: посланник Папы после визита в Москву сделал новое заявление

Спецпредставитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи


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"Не существует мирного плана, не существует посредничества... Существует большое стремление, чтобы насилие прекратилось и, чтобы человеческую жизнь можно было сохранить, начиная с защиты самых маленьких", – заявил Маттео Дзуппи.      

Спецпредставитель понтифика добавил, он посещал столицу России для того, чтобы предметно обсудить ряд гуманитарных вопросом. Во время переговоров с официальными лицами РФ ни о каких мирных планах прекращения боевых действий на территории Украины речь не шла. 

На этой неделе Дзуппи встретился в Москве с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Ранее в июне он также посетил Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

По словам представителя Папы, все встречи "были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились".

Дзуппи добавил, что в ближайшие дни встретится с Папой Франциском, чтобы обсудить результаты проведенных встреч.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Washington Post, ссылаясь на информацию, якобы полученную после тайного июньского визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, сообщает, что после наступления, закрепившись на определенных позициях, Украина может предложить России перемирие. Как оцениваете это сообщение? О чем оно говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/papal-envoy-says-moscow-visit-focused-humanitarian-issues-not-peace-plan-2023-07-02/
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