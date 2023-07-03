Не существует мирного плана: посланник Папы после визита в Москву сделал новое заявление

Спецпредставитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи после визита в Москву заявил, что у Ватикана нет никакого мирного плана относительно прекращения войны в Украине. Видимо, не добившись желаемых целей во время визита, спецпредставитель заявил, что его главная миссия была построена исключительно на гуманитарных вопросах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Спецпредставитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Не существует мирного плана, не существует посредничества... Существует большое стремление, чтобы насилие прекратилось и, чтобы человеческую жизнь можно было сохранить, начиная с защиты самых маленьких", – заявил Маттео Дзуппи.

Спецпредставитель понтифика добавил, он посещал столицу России для того, чтобы предметно обсудить ряд гуманитарных вопросом. Во время переговоров с официальными лицами РФ ни о каких мирных планах прекращения боевых действий на территории Украины речь не шла.

На этой неделе Дзуппи встретился в Москве с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Ранее в июне он также посетил Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

По словам представителя Папы, все встречи "были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились".

Дзуппи добавил, что в ближайшие дни встретится с Папой Франциском, чтобы обсудить результаты проведенных встреч.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Washington Post, ссылаясь на информацию, якобы полученную после тайного июньского визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, сообщает, что после наступления, закрепившись на определенных позициях, Украина может предложить России перемирие. Как оцениваете это сообщение? О чем оно говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



